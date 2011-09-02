〔两岸金融〕台湾再放宽金融业赴中国投资型态,开放对陆企放款

路透台北9月2日电---台湾政府绑松两岸金融往来的脚步持续进行,金管会将台湾的银行进入中国市场的原有限制其经营型态再放宽,同时刚实施未久的国际金融业务分行(OBU)承做人民币放款的对象,进一步扩大及大陆企业.

金管会周四稍晚发布的两岸金融往来办法的修正重点中,主要是调整银行进入大陆市场之主体及经营型态、强化风险控管机制及适度放宽两岸金融业务范围等.

在风险控管方面,金管会表示,台湾地区银行及金控公司在大陆的营业资金和投资限额,采全行控管机制,银行及其子公司赴大陆地区所累积指拨的营业资金及投资总额合计数,不得逾银行净值的15%,金控公司及其子公司赴大陆地区参股投资,投资总额不得逾其净值10%.

另外,为建立银行对大陆地区之总量暴险机制,规定各台湾地区银行对大陆地区之授信、投资及资金拆存总额度,不得超过其上年度决算後净值之1倍.两岸金融业务范围的办理业务范围也将采负面表列,未来国际金融业务分行对大陆地区人民、法人办理授信.(完)

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