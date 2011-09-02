《台湾报摘》--经济日报9月2日

* 头版头条:

--全球各国的8月份制造业采购经理人指数(PMI)昨日公布,欧元区与英国,以及台湾、南韩与日本等亚洲出口大国,全都处于减缓或陷入萎缩,唯有中国大陆一枝独秀,止跌回升.

* 其他:

--银行局长桂先农昨日宣布,取消国银赴大陆设立两家分行後才能设立子行的限制,业者即日起,可向金管会申请设立大陆子行.先前中信银就规划要设立大陆子行,但受限于法令规定,後来决定改设分行,导致大陆布局速度落後于其他六家国银.在法规开放後,中信银将可直接设立子行,也可以同时申请分行与子行.

--大陆最大的网路旅行社携程网(CTRP.O)透露,目前该公司每个月来台的自由行人数约有500多人,但近期接单量快速走高,预估10月或11月自由行人数可望爆增到3,000多人,成长达五倍之多. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.