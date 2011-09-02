《台湾报摘》--经济日报9月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--全球各国的8月份制造业采购经理人指数(PMI)昨日公布,欧元区与英国,以及台湾、南韩与日本等亚洲出口大国,全都处于减缓或陷入萎缩,唯有中国大陆一枝独秀,止跌回升.
* 其他:
--银行局长桂先农昨日宣布,取消国银赴大陆设立两家分行後才能设立子行的限制,业者即日起,可向金管会申请设立大陆子行.先前中信银就规划要设立大陆子行,但受限于法令规定,後来决定改设分行,导致大陆布局速度落後于其他六家国银.在法规开放後,中信银将可直接设立子行,也可以同时申请分行与子行.
--大陆最大的网路旅行社携程网(CTRP.O)透露,目前该公司每个月来台的自由行人数约有500多人,但近期接单量快速走高,预估10月或11月自由行人数可望爆增到3,000多人,成长达五倍之多. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。