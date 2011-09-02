〔日本人事〕前国会对策委员长安住淳将出任日本新任财务大臣--媒体

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月2日电---日本富士电视台报导,民主党前国会对策委员长安住淳将出任日本新任财务大臣,此前新首相野田佳彦的第一人选据报婉拒出任.
安住淳将执掌日本外汇及财政政策,日本正面临日圆大幅升值,以及是其5万亿(兆)美元经济规模两倍的巨额公共债务.
根据日本放送协会(NHK)稍早时报导,在财政方面持强硬立场的民主党干事长冈田克也先前在野田询问其意愿时拒绝出任.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。