〔美国经济〕"艾琳"吹散8月底返校购物潮,但同店销售仍有可观增幅

路透纽约9月1日电---虽然有促销风暴的短暂提振,但飓风艾琳(Irene)还是吹走了8月最後一周上街购物的人潮,令月度零售销售业绩承压.

根据汤森路透数据,来自23家零售业者周四最後的统计显示,8月同店销售指数上升4.4%,仅略低于分析师预估的增幅4.6%.

消费者信心在8月遭逢罕见事件的打击--从评级机构标准普尔调降美国信用评级导致全球闹股灾,到美东发生地震、飓风艾琳来袭--分析师说,在这些情况下零售商的销售成绩还算是不错.

"虽然有这些阻力,但消费者仍想方设法进行开学返校前的采购,销售成长速度相当不错."研究机构Retail Metrics总裁Ken Perkins说.

销售表现优于预估和低于预期的连锁店数量各占一半.

欲浏览同店销售图表,请点选(r.reuters.com/hep53s)

打折促销的BJ's Wholesale ClubBJ.N和Target Corp(TGT.N)等零售商在飓风艾琳来袭前销售量增加.艾琳在8月27日横扫美东沿岸,从北卡罗莱纳州到新英格兰均受影响,造成纽约、新泽西和佛蒙特地区发生数十年来最大洪患.