欧洲经济指标预测--9月2日-9月9日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月2日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------8月29日当周-------------------------------
9月2日-9月30日
2301 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 持平 +0.3%
三个月房价指数(较上年同期) -- -2.6%
9月2日(五)
0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 52.6 53.5
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.5% 持平
(较上年同期) +6.1% +5.9%
------------------------------------9月5日当周-------------------------------
9月5日(一)
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 8月 48.6 48.6
0748 法国CDAF服务业PMI 8月 56.1 56.1
0748 法国Markit综合PMI 8月 -- 53.6
0753 德国Markit服务业PMI 8月 50.4 50.4
0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 51.5 51.5
综合PMI 51.1 51.1
0800 意大利对非欧盟贸易(亿欧元) 7月 -- 逆差15.3
0828 英国CIPS服务业PMI 8月 -- 55.4
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 负26.7 负13.5
0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -0.1% +0.9%
(较上年同期) -1.2% -0.4%
2201 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 8月 -- +0.6%
9月6日(二)
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -0.3% -0.8%
(较上年同期) +0.3% +0.5%
0900 欧元区区内生产总值(GDP)修正值(较上季) 第二季 +0.2% +0.2%
较上年同期 +1.7% +1.7%
1000 德国工业订单(较前月) 7月 -1.3% +1.8%
9月7日(三)
0830 英国工业生产(较前月) 7月 -- 持平
(较上年同期) -- -0.3%
制造业产出(较前月) -- -0.4%
(较上年同期) -- +2.1%
1000 德国总工业生产(较前月) 7月 +0.5% -1.1%
9月8日(四)
0530 法国非农就业岗位 第二季修正值 -- +0.4%
0545 瑞士未经季节调整的失业率 8月 +2.8% 2.8%
经季节调整的失业率 +2.9% 3.0%
0600 德国贸易收支(亿欧元) 7月 顺差111 顺差115
出口(较前月) -1.2% -1.2%
进口(较前月) -0.9% +0.3%
0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 逆差58 逆差56
进口(亿欧元) -- 402
出口(亿欧元) -- 346
1100 英国央行利率决议 9月 0.50% 0.50%
1145 欧洲央行利率决议 9月 1.50% 1.50%
9月9日(五)
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 7月 -- 赤字613
0645 法国工业生产(较前月) 7月 +0.4% -1.6%
0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +0.8% +0.8%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +18.5%
产出物价(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +5.9%
核心产出物价(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +3.3%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 7月 -- 逆差88.7
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差57.2 (完)
--编译 梁睿雪;审校 龚芳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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