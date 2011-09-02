〔美国个股〕美联储下令高盛聘用顾问评估止赎业务,股价应声挫跌

路透纽约9月1日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四下令高盛(GS.N)聘用一顾问来评估前抵押贷款子公司的业务,并表示其计划对错误的止赎案定出罚金.

美联储此举令高盛股价周四挫跌3.5%,即使高盛宣布其已完成出售抵押服务事业Litton Loan Servicing LP.该事业为其止赎问题的核心.

银行员工未依法律要求进行审核即签署止赎文件的行为,即"机器人签名"的行为,是Litton规范出错的主要根源.

多数大型银行,包括美国银行(BAC.N)、摩根大通(JPM.N)、富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)及花旗集团(C.N),一直是政府和联邦监管机构调查止赎案的对象.

美联储在宣布其对高盛下达的命令时,指称Litton做出不当行为且怠忽职守.

外部顾问将必须检视2009年和2010年所有Litton的止赎活动,以厘清哪些借款人因不当行为而蒙受财务上的损失.高盛并将对这些客户做出赔偿,而评估完成後美联储所定出的罚金,也一并承担.

另一方面,高盛周四也与纽约金融服务监督主管Benjamin Lawsky达成止赎业务协议,这有助于高盛顺利把该业务以2.64亿美元出售给Ocwen Financial Corp (OCN.N).

高盛股价在纽约证交所收跌4.06美元或3.5%,至112.16美元.Ocwen Financial则跌0.52美元或3.8%至13.28美元.(完)