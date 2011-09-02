〔美国个股〕法官驳回思爱普需赔偿甲骨文13亿美元的裁决,该案或重审

路透旧金山9月1日电---美国一法官驳回了一项甲骨文(Oracle)ORCL.O控诉思爱普(SAP)(SAPG.DE)的陪审团判决,为这宗多年争议可能重审铺路,也使美国软件(软体)巨擘甲骨文遭受重大挫败.

美国地区法官Phyllis Hamilton在周四公布的裁决中,称甲骨文控告思爱普侵害版权的13亿美元赔偿裁定"太过度".

Hamilton在裁决书中称甲骨文曾证实实际的损失仅2.72亿美元.Hamilton呼吁除非甲骨文同意接受这个金额,否则应重审该案.

这桩涉及两家主要软件业者的案子去年使矽谷(硅谷)成为焦点.在三周的审讯中,甲骨文的执行长埃利森和总裁Safra Catz都陈述了证词.

陪审团裁定,针对思爱普子公司TomorrowNow不当下载数以百万计甲骨文档案的指控,需赔偿甲骨文13亿美元.(完)