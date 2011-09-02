〔台湾债市〕RP利率持平,股利发放但市况波动不大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月2日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平.今日有138亿台币的广达(2382.TW)现金股利发放,但投信、寿险进出量小,整体市况波动不大.
资金调度人士表示,现金股利发放进入尾声,下周虽有350亿台币的国库券交割,料银行端资金可能较为紧缩,但对RP债市整体影响倒是有限.加上新的提存期开始,料市场资金相对宽松,不过仍要留意央行是否有调高代收利率等动作.
"今天市况很清淡,撮合量不是太大.下周也没有太大的issue(议题),RP利率应该可以维持下去."一位证券商交易人士说.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.(完)
--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。