〔台湾债市〕RP利率持平,股利发放但市况波动不大

路透台北9月2日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平.今日有138亿台币的广达(2382.TW)现金股利发放,但投信、寿险进出量小,整体市况波动不大.

资金调度人士表示,现金股利发放进入尾声,下周虽有350亿台币的国库券交割,料银行端资金可能较为紧缩,但对RP债市整体影响倒是有限.加上新的提存期开始,料市场资金相对宽松,不过仍要留意央行是否有调高代收利率等动作.

"今天市况很清淡,撮合量不是太大.下周也没有太大的issue(议题),RP利率应该可以维持下去."一位证券商交易人士说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.(完)