《外汇动态》美元/马币据传遭中长期投资大户出脱而下跌,支撑在2.9591

0221GMT--美元/马币(林吉特)MYR=MY下跌,在假期过後交投仍清淡之际,市场传言有些中长期投资大户卖出美元/马币.投资人关注今日稍後将公布的美国非农就业报告.

美元/马币较周一收盘价下跌0.7%,报2.9645.在2.9591有道支撑,此为7月底、8月初美元/马币涨势的76.4%费波纳奇回档技术位.交易员说,有些银行间投机客逢低买进.

"在今晚美国非农就又数据公布之前,没有人有强烈的信心,"吉隆坡一交易商说.如果数据显示美国经济持续不振,那麽美元兑日圆以外的亚洲货币下周将有支撑,即使疲弱数据将增加美联储(FED)采取进一步措施的可能性.

不过这位交易商怀疑美国的举措会有助于经济复苏."第二轮量化宽松(QE2)政策并没有发挥真正效益.他们在2010年6月印了2.8兆(万亿)美元的钞票.不过看看我们现在是何种处境."(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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