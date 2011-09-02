〔两岸金融〕台湾再松绑金融业赴陆投资将助升获利,相关类股表现亮丽(更新版2)

(新增股价收盘表现及分析师和业者看法)

* 台湾政府对金融业赴陆投资再松绑

* 国际金融业务分行可对陆企放款

* 短期效应不大但有利长线提升银行利差

记者 高洁如/徐婉珊

路透台北9月2日电---台湾政策再度开放金融业赴大陆投资的型态及对陆企的放款限制,激励金融股周五表现相对抢眼.分析师表示,金融政策的开放是必然的趋势,将有助长期金融机构的获利提升.

周五金融保险类指数.TFNI扬升0.25%,盘中一度上涨约1.1%,跑赢台股大盘.TWII收市微跌0.01%的表现.布局中国大陆有多项重要成果的富邦金控(2881.TW)涨0.36%,报42.05台币.

一位本地证券业分析师说,"现在台湾政府就是能开的门赶快开一开.不然像大家都很关心的--本地银行大陆分行什麽时候可以做人民币业务,根本不是台湾政府可以决定的事,还要看人家(大陆政府)要不要给你做."

台湾政府周四持续对开放两岸金融往来,松绑诸多限制.金管会周四稍晚公布解除台湾的银行进入中国市场的原有限制,同时刚实施未久的国际金融业务分行(OBU)承做人民币放款的对象,进一步扩大至大陆企业.

金管会发布的两岸金融往来办法的修正重点中,主要是调整银行进入大陆市场之主体及经营型态、强化风险控管机制及适度放宽两岸金融业务范围等.

台湾银行业获利能力在区域中排名倒数,资本、股本报酬率在亚洲国家中仅和日本相似地低.金融主管关甚至频频呼吁银行应注意风险,订定合理的放款利率.[nid:CT0384240]

根据中央银行的资料,2010年第四季的本地银行存放款利差只有1.4%,较2008年第四季的1.71%减少,但较2009年第四季的1.31%略见回升.

国际信用评等机构--穆迪(Moody's)曾表示,台湾银行业的资本、股本报酬率仍然是亚洲区最低,和日本相似,且为了因应新的金融监理条例上路,台湾银行业近二年出现增资需求.[ID:nCT0466299]

**OBU对陆企放款受注目**

本次金管会的政策开放中,受业者看好的是,未来两岸金融业务范围的办理业务范围,金管会决定将采负面表列,国际金融业务分行(OBU)可对大陆地区人民、法人办理授信.

一位本地银行的放款部门主管即对此新业务相当兴奋.

"这对我们来说是新的商机,"他说.

他进一步表示,依照政策的开放,未来陆资持有超过50%的企业也是放款的潜在客户之一,这将会增加银行的客户基础.

不过,该位主管也进一步解释,由于目前台湾地区银行对客户提供的美元借款活动已相当踊跃,造成市场上美元的供给相对吃紧,因此短期之内,银行对陆企的放款金额应不致暴增.

一般而言,目前大陆企业在中国银行间的美元借款约是Libor的利率加码400点,而台湾银行间的美元借款利率约是近300基点.两者的利差相差100点以上,这将有利台湾银行将偏低的利差逐渐提高,进一步提升获利能力.(完)

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