主要国家经济指标预测--9月5日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲TD-MI基础通胀指标(较前月) 8月 -- +0.3%
0130 澳洲企业库存(较前季) 第二季 +0.4% +0.4%
0130 澳洲企业总利润(较前季) 第二季 +3.0% -2.0%
0130 ANZ总体招聘广告(较前月) 8月 -- -0.7%
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 8月 48.6 48.6
0748 法国CDAF服务业PMI 8月 56.1 56.1
0748 法国Markit综合PMI 8月 -- 53.6
0753 德国Markit服务业PMI 8月 50.4 50.4
0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 51.5 51.5
综合PMI 51.1 51.1
0800 意大利对非欧盟贸易(亿欧元) 7月 -- 逆差15.3
0828 英国CIPS服务业PMI 8月 -- 55.4
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 负26.7 负13.5
0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -0.1% +0.9%
(较上年同期) -1.2% -0.4%
2201 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 8月 -- +0.6%
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.8%
(较上年同期) -- +3.4%
-- 美国及加拿大适逢劳工节,市场和政府部门放假
附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 52.6 52.6
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +6.1% +6.1%
1230 美国非农就业岗位变动(万个) 8月 持平 增加7.5
制造业就业岗位变动(万个) 减少0.3 增加0.4
民间产业就业岗位变动(万个) 增加1.7 增加10.5
失业率 9.1% 9.1%
平均时薪 -0.1% +0.2%
每周平均工时(小时) 34.2 34.3
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月26日当周 122.5 -- (完)
--整理 龚芳/侯向明;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。