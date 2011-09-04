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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 06:51 BJT

****主要国家经济指标预测--9月5日****

路透9月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0030 澳洲TD-MI基础通胀指标(较前月) 8月 -- +0.3%

0130 澳洲企业库存(较前季) 第二季 +0.4% +0.4%

0130 澳洲企业总利润(较前季) 第二季 +3.0% -2.0%

0130 ANZ总体招聘广告(较前月) 8月 -- -0.7%

0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 8月 48.6 48.6

0748 法国CDAF服务业PMI 8月 56.1 56.1

0748 法国Markit综合PMI 8月 -- 53.6

0753 德国Markit服务业PMI 8月 50.4 50.4

0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 51.5 51.5

综合PMI 51.1 51.1

0800 意大利对非欧盟贸易(亿欧元) 7月 -- 逆差15.3

0828 英国CIPS服务业PMI 8月 -- 55.4

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 负26.7 负13.5

0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -0.1% +0.9%

(较上年同期) -1.2% -0.4%

2201 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 8月 -- +0.6%

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.8%

(较上年同期) -- +3.4%

-- 美国及加拿大适逢劳工节,市场和政府部门放假

附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 52.6 52.6

0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +6.1% +6.1%

1230 美国非农就业岗位变动(万个) 8月 持平 增加7.5

制造业就业岗位变动(万个) 减少0.3 增加0.4

民间产业就业岗位变动(万个) 增加1.7 增加10.5

失业率 9.1% 9.1%

平均时薪 -0.1% +0.2%

每周平均工时(小时) 34.2 34.3

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月26日当周 122.5 -- (完)

--整理 龚芳/侯向明;审校 吴云凌

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