〔台湾货币市场〕短率平稳且提存期底调度顺利,下周料偏宽松

* 银行间就准备金部位最後微调

* 下周料偏向宽松,静候央行一年期存单标售

记者 张雅菁

路透台北9月2日电---台湾银行间短期利率周五平稳.提存期底最後一天,银行间就准备金部位进行最後微调,各家小多小缺,市况颇显平静;下周期初料市况偏向宽松,关注重点在于央行何时标售一年期存单.

以往在提存期最後一天午後市场多有余钱流出,不过一票券商表示,今天一早即有银行来电欲拆出,意谓着市况偏向宽松,缺口压力不大.

"昨天就已经比较松了,猜得出来今天不会太紧,大家小调一下,"一公股银行人士称.

对于下周市况,资金调度人士指出,预期整体气氛将回复期初的宽松态势.观察重点在于央行何时标售例行的一年期存单,以及周一公布的消费者物价指数(CPI),从中研判央行升息循环是否暂停的线索.

本地时间14:40,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.401%,上日在0.392%;区间为0.294-0.790%,上日在0.294-0.780%.

2-7天拆款利率区间在0.387-0.84%,上日在0.400-0.830%.央行今日维持委托大型银行代收隔夜资金利率在0.387%.

**短票不脱区间**

短票市场方面,票券商称,逢周五发行量增加;不过,市场资金宽松,透过卖票或拆款都可支应缺口,因此利率变化不大.预期下周利率不脱0.85-0.87%的近期区间.

"利率顶多就这样,除非9月底前(央行决策)氛围出来,"一大型票券商人士称,"我们现在不预设立场."

30天期内短票主要利率主要仍在0.86-0.87%,但高档成交量不多.

路透先前访查五家金融机构所作预估中值显示,9月提存期主要成交利率低位将持平于上月的0.85%,高位则料在0.88-0.90%.交易人士认为,9月提存期短票利率可能不会如先前般在央行调升利率前,即出现预期升息的走扬情况,而是将静待央行利率决策的结果.[ID:nCT0393374]

央行今日存单到期金额2,299.5亿,存单发行金额尚待稍晚公布.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期金额共1兆351.5亿台币,依序为周一1,546亿、周二141.5亿、周三4,852.50亿、周四914亿、周五2,897.50亿.紧缩因子方面,下周五将有350亿台币国库券交割.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为负93亿台币,累计超额准备为1,229亿台币,加计前期1%的超额准备为2,156亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周五持平.今日有138亿台币的广达(2382.TW)现金股利发放,但投信、寿险进出量小,整体市况波动不大.

资金调度人士表示,现金股利发放进入尾声,下周虽有350亿台币的国库券交割,料银行端资金可能较为紧缩,但对RP债市整体影响倒是有限.加上新的提存期开始,料市场资金相对宽松,不过仍要留意央行是否有调高代收利率等动作.

"今天市况很清淡,撮合量不是太大.下周也没有太大的issue(议题),RP利率应该可以维持下去."一位证券商交易人士说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.(完)