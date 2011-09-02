〔欧元区金融〕ECB管委柯恩称,危机正朝後雷曼时期的方向发展--报载

路透布鲁塞尔9月2日电---欧洲央行(ECB)管理委员会成员暨比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)在周五刊出的访问中指出,欧洲流动性和信心的问题,没有雷曼兄弟跨台後那麽严重,但正朝那种方向发展.

"欧洲的主要问题是流动性."柯恩对法语日报自由比利时报称."银行再度失去信心,因此降低彼此间的借贷.情况不像2008-2009年那麽糟,可是正逐渐往此方向发展."

柯恩表示,这种忧虑源自救援计画的持续不确定性,特别是对希腊的救援.

他指出,欧洲金融稳定机构(EFSF)是因应这种危机的有效工具,但仍处于构建之中.有关担保品及银行参与的问题仍存在不确定性.

"我希望在9月所有措施实施、且希腊的撙节计画也启动运作後,市场能恢复平静."

"当然,经济前景欠佳令人怀疑预算削减进展.但赤字因周期性变动而稍微恶化,而结构层面持续改善,这应让外界能接受."

柯恩表示,发行欧元区共同债券有其意义,但前提是财政和经济整合程度更高,且不遵守规则的成员国必然会受到惩罚.

他还对该报称,目前要银行提高资本并没有意义,因唯一能为增加资本买单的将是各国政府,那将导致主权债信评等恶化,从而使那些国家的银行评等也降低.(完)