《外汇专栏》欧元空头或可趁欧元升值之机而大牟其利

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeremy Boulton;编译 龚芳

路透伦敦9月1日电---拜欧洲央行(ECB)购买债券及亚洲央行外汇储备多样化之赐,近月来欧元汇率备受支撑;而在美国货币政策可能更加宽松的情况下,欧元兑美元可望进一步挺升.

欧元或许会再度上探1.49美元上方的2011年高位,但投机客可能会发现只有他们在敲进欧元.

事实上,逢高出脱欧元可能是上上之策.

欧元区危机仅因官方行动而受到控制,而债务违约,甚或有国家退出欧元区,仍是切实风险,出脱欧元的理由可谓不胜枚举.

数月来的情况就是这样,但是每当欧元下挫,亚洲的央行似乎就会逢低买进欧元,在欧元承受最大压力时提供支撑.

欧洲央行及亚洲央行采取行动的结果都是一样的--他们导致押注欧元贬值的投机客即便获利,也无法大有斩获.

看空欧元/美元者甚至有更多的理由将放空视为徒劳无功,因为美国联邦储备理事会(FED)很有可能放宽货币政策,以期刺激摇摇欲坠的经济,如此一来将压低美元汇价.

欧元/美元涨势可能不可避免,但这或许也是欧元空头谋求更大获利的契机.

这是因为欧元若大幅升值的话,当前支撑欧元的主要力量可能会减弱抑或消除.

欧洲央行肯定会认为,欧元强势表明其支撑欧元区特定资产的政策取得了成功.一旦欧元强劲上涨,也会侵蚀外销竞争力,欧洲央行很可能会倾向于削减当前的操作力道.

面对外汇储备亏损加大的问题,如果欧元/美元升值,亚洲各央行可能会更想让外汇储备多样化.但是,就像任何的投资人一样,亚洲各央行会希望以最有利的价格进行交易.亚洲央行倾向在今年几波跌势中敲进欧元/美元,由此可见一斑.

欧元劲扬可能会导致央行减少,而非增加分散外汇储备的操作.

最後,美联储倘若进一步放宽政策,则其对美元产生的部份影响,将会反映到欧元/美元的涨势上.

从另一方面来说,所有导致投机客及投资人规避欧元的负面因素,可能仍需加以考虑.

在上述因素已然支撑欧元/美元汇价的情况下,美联储若祭出第三轮量化宽松措施(QE3),则欧元或将大涨,重探1.4940美元的2011年高位.

鉴于这项策略的悲观想法,企图藉由欧元/美元的初步涨势获利,或许并不明智.从欧元/美元近期急剧波动看来,作多现汇确实存在相当高的风险.

然而,在其上涨前采取行动,但伺机逢高出脱,则可望大为降低成本.

举例而言,买进六个月期欧元/美元卖权,履约价在1.4900美元,触碰生效价在1.4900美元,将使得买家的成本仅为1.75%(现汇参考价为1.4240美元).

买家仅取得欧元兑美元涨至1.4900时出脱的权力,但在长达六个月的时间内,则有以17,500欧元的低成本抛售100万欧元的权力.由于期权的成本是一开始就约定好的,因此透过期权操作的方式,就毋需再设定停损.(完)