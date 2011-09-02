〔台湾汇市〕台币/美元收贬6.5分,美就业数据公布前获利了结

路透台北9月2日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘下跌6.5分.在稍晚美国非农就业数据公布前,市场气氛保守谨慎,台股盘中追随亚股走势而回落,外资在台北汇市获利了结,回补美元空头部位,令台币全数吐回上日涨幅.

根据路透调查,非农就业岗位料增加75,000个,7月时为增长117,000个.市场人士认为,此数据将为9月20日美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议上,是否推出刺激经济政策提供重要线索.

汇银人士指出,亚洲货币近日走势分歧,人民币CNY=和韩元KRW=汇价往波段高位测试,但马币MYR=、泰铢THB=走势疲弱.相较之下,台币汇价僵固在极狭区间内,外资买卖方向不一致且多变,後势仍需视外资在台股能否收复先前跳空跌幅,才能引领台币走出新局面.

"在非农(数据)公布之前,外资有先平一些部位.不过,上方还是有压力在,"一位本地银行人士说.

交易商表示,尽管出口商对目前价位兴趣不高,但只要台币汇价接近29.05元附近,大量美元卖盘便会浮现.他们并预估,台币短线难脱盘局,下周一主要交投先看28.95-29.05元间.

台币兑美元周五收报29.025元,较前一周升值3.5分,或0.12%;累计今年以来台币已升逾4.42%,在新兴市场落後坡元SGD=、韩元KRW=、印尼卢比IDR=等货币.

台湾股市加权股价指数.TWII收近平盘,微幅下跌0.01%,报7,757.06点;周五外资及陆资在台股卖超74.86亿台币,转买为卖,上交易日修正後为买超108.38亿.[ID:nCT0394680]

韩国汇市中,韩元兑美元周五小幅下滑,此前曾连涨五天.但韩元本周录得3月底以来最大周涨幅,受助于资金流入国内股市和债市.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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元太外汇经纪公司 29.000 28.954 28.970-29.034 28.970 3.62 3.06

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