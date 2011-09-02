〔台湾债市〕殖利率普遍收低,因美债走多与主要股市回档

路透台北9月2日电---台湾债市殖利率周五普遍收低,受美债走多以及主要股市回档的带动.久未成交的20与30年长券,在实质买盘追捧下终于出现少量交易.惟市场在今晚美国非农就业数据公布前,仍持观望心态.

针对下周走势,市场人士认为,首要观察央行在周二前是否宣布于周五标售364天期定存单,这是判断停止升息与否的重要讯号.此外,周四新10年券100/9要开始发行前交易,殖利率开高还是开低,也将影响市场的操作方向.预料100/6殖利率会在1.00-1.05%间震荡.

"100/7与100/8都是实质买盘接的,显示长券受到青睐."大型寿险业交易员称.

另一大型寿险业交易员则认为,今日100/7殖利率收在1.80%,几乎与8月市场最为恐慌时的水准相同."不了解为什麽要追低,可能资金部位有去化压力."

今日亚洲股市普遍下滑,因市场人士在美国关键的非农就业报告公布前锁定获利.不过台湾股市相对抗跌,加权指数.TWII收盘仅微跌0.7点,报7,757.06点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

3 100/3 A00103=TWO -1.30 0.7500 0.7500-0.7500 0.5

5 100/6 A00106=TWO -1.39 1.0076 1.0058-1.0142 470.5

10 100/5 A00105=TWO -0.80 1.4270 1.4170-1.4293 43.5

20 100/7 A00107=TWO -2.80 1.8000 1.8000-1.8000 0.5

30 100/8 A00108=TWO +1.70 1.9470 1.9390-1.9470 1.0

时序进入9月,交易商将关注的焦点移转到央行调控的动作上,包括委托大型银行代收隔夜资金利率的走势,以及是否维持每月标售1,000亿台币的364天期定存单等,都会被用做判断是否停止升息的讯号.

"如果这次停标364天期定存单,就代表暂停升息想像确立,100/6殖利率会立刻掉到1.0%以下."一主要证券商交易员说.

不过另一大型寿险业交易员认为停止升息的机率不大.因台湾的实质利率仍低,且经济表现还算稳健."我认为还会再升两次."

两位消息人士周四表示,台湾央行将于9月29日召开第三季全体理监事会议.由于欧美景气复苏脚步走得蹒跚,近期台湾官方同步调降今年的通膨以及经济成长率预估,使得金融市场对于台湾央行第三季是否延续升息步伐,多有所猜测.愈来愈多分析师认为台湾央行将在本季暂停升息.[ID:nCT0473257]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.9470

20 100/7 A00107=TWO 1.8000

10 100/5 A00105=TWO 1.4270

5 100/6 A00106=TWO 1.0076

2 100/3 A00103=TWO 0.7500(完)