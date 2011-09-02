〔路透调查〕台湾8月CPI年增率料持稳于1.50%,央行9月或仍将决议升息

公布项目:台湾8月消费者物价指数(CPI)

公布时间:9月5日(周一)0800GMT

路透预估(较上年同期变动百分比):

预估中值 预估区间 7月 6月 调查家数

+1.50 +1.35至+1.78 +1.32 +1.93 11

观察重点:

--政府已将今年通膨预估由1.89%降至1.59%,因西方经济体状况不佳,令台湾外销需求放缓且拖累价格.[ID:nCT0473197]

--央行于今年稍早警告通膨对物价稳定造成威胁,且已两度调高利率,最近在6月30日升息12.5个基点至1.875%.

尽管央行仍关注全球商品及食品价格高涨的情况,但近期采购经理人指数(PMI)显示制造业衰退,令市场再度传言央行在9月30日或12月会议中可能决议维持利率不变.[ID:nCT0394112]

--7月CPI低于预期,且远低于6月所创1.93%的年内高位,因食品价格涨势被个人电脑、交通及消费电子产品跌价所抵销.[ID:nCT0387616]

--7月出口及外销订单展现出经济的韧性,政府亦调高今年国内生产总值(GDP)预估.而公务员加薪则可能开始增添通膨压力.

--在纷杂的讯号当中,多数分析师仍然认为央行9月30日会中很有可能将利率调高12.5个基点至2.0%.

--台湾通膨状况仍较本地区其它经济体来得温和,政府采取控制燃料价格等措施,加上台币升值,部分遏制了通膨.

身为电子出口大国的韩国8月通膨窜升至三年高位5.3%[ID:nCN1937557],泰国达到4.29%[ID:nCN1938465];而新加坡央行则表示,未来数月CPI同比涨幅料维持在5%以上[ID:nCT0394506].

**市场反应**

台股.TWII和台币TWD=TP不太可能对数据作出反应,除非数值远超或远低于预估.(完)