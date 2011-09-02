〔外汇期权〕美国就业数据公布在即,多数选择权波动率低档有支撑--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦9月2日电---市场聚焦于今日公布的美国非农就业数据,这项因素令隔夜市场交易局限于较短天期选择权,多数短天期选择权波动率持稳在昨天盘初触及的低位.
但瑞郎相关选择权波动率昨天大涨,特别是欧元/瑞郎,欧元/瑞郎现汇从上周五以来下跌700点,一个月期价平选择权波动率上升逾3.0个百分点,升至19.0%上方.
一个月期美元/瑞郎波动率升至17.0-18.0%中段水准,先前在16.0%低档.
一个月期欧元/美元波动率周四盘初触及四周低位11.8%,但回升至12.2%,因现汇跌至1.42美元中段水准,今天早盘波动率持坚.一个月期/delta值为0.25的欧元/美元选择权风险逆转指标当时为3.0%,但今天已降至2.9%,偏向欧元卖权.
英镑/美元波动率寻获支撑,一个月期波动率昨天创四周低位9.7%,一个月期欧元/英镑波动率亦创下8月4日以来低位8.8%.
一个月期澳元/美元波动率在13.0%上方低位获得支撑,在1.07美元到期的大量选择权,令现汇过去24小时走势受限.
一个月期美元/日圆波动率下跌,今日报10.2%,为8月4日以来低位.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。