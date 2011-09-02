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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 15:41 BJT

〔金属期市〕LME期铜走低,市场审慎观望美国就业数据

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海9月2日电---期铜价格周五下滑,股市走弱,加上全球制造业数据低迷引发需求疑虑,令市场信心承压,投资人亦在等待美国重要就业数据出炉,寻找美国经济情况线索.

美国1230GMT公布8月就业报告,在此之前,审慎气氛料将主导市.美国8月非农就业岗位料增加7.5万个,低于7月时的11.7万个增幅.[ID:nCN1941447]

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