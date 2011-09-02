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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 16:08 BJT

〔欧洲汇市〕英镑脱离三周低位,美国就业报告动见观瞻

* 英镑因补空买盘而脱离三周低位

* 欧元/英镑因二线国家债务疑虑而走软

* 英镑/美元支撑约在1.6120

路透伦敦9月2日电---英镑周五小涨,因部份投资人在美国非农就业数据出炉前轧平空仓;而欧元因希腊援助疑虑又起所苦,英镑/欧元的涨势亦提供英镑汇价支撑.

欧元/英镑EURGBP=跌0.35%至0.8780,因欧洲二线国家较德国债券利差扩大,且宏观和杠杆基金出脱欧元EUR=.

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