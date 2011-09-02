〔欧洲汇市〕英镑脱离三周低位,美国就业报告动见观瞻

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 英镑因补空买盘而脱离三周低位
* 欧元/英镑因二线国家债务疑虑而走软
* 英镑/美元支撑约在1.6120
路透伦敦9月2日电---英镑周五小涨,因部份投资人在美国非农就业数据出炉前轧平空仓;而欧元因希腊援助疑虑又起所苦,英镑/欧元的涨势亦提供英镑汇价支撑.
欧元/英镑EURGBP=跌0.35%至0.8780,因欧洲二线国家较德国债券利差扩大,且宏观和杠杆基金出脱欧元EUR=.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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