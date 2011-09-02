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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 16:34 BJT

〔日本金融〕对抗日圆升值措施是政府的紧急议题--首相野田佳彦

路透东京9月2日电---日本首相野田佳彦周五在一个记者会上表示,

* 对抗日圆升值措施是政府的紧急议题

* 希望持续与其他国家在汇率方面合作

* 日圆升值已经对日本经济造成负面冲击,但亦需要留意日圆升值的好处

* 地震重建为政府优先要务

* 在决定如何为重建融资时,必须考虑到经济状况.

* 必须处理日本财政危机,防止因日圆造成产业空洞

当被问及是否将举行提前选举时,野田佳彦称不能制造政治真空.(完)

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