〔日本金融〕对抗日圆升值措施是政府的紧急议题--首相野田佳彦

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月2日电---日本首相野田佳彦周五在一个记者会上表示,
* 对抗日圆升值措施是政府的紧急议题
* 希望持续与其他国家在汇率方面合作
* 日圆升值已经对日本经济造成负面冲击,但亦需要留意日圆升值的好处
* 地震重建为政府优先要务
* 在决定如何为重建融资时,必须考虑到经济状况.
* 必须处理日本财政危机,防止因日圆造成产业空洞
当被问及是否将举行提前选举时,野田佳彦称不能制造政治真空.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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