〔新兴汇市〕韩元涨势带动多数亚洲货币周线上扬,关注美国就业报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月2日电---韩元创五个月来最大单周涨幅,引领多数亚洲货币周线上扬,对于美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取进一步措施提振美国经济的希望,拉抬亚洲股市;而在美国周五收後公布关键就业报告前,投资人则不愿大举押注.
在美联储本月稍後的会议前,投资人已降低对美国8月非农就业数据的预期.联储本月会议料提出某种形式的宽松措施.
疲弱就业数据将有助强化美联储进一步宽松举措的希望,并在中长期为新兴亚洲货币提供支撑,但亚洲货币不太可能免于全球经济放缓和欧元区债务危机等忧虑的冲击.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。