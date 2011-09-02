〔新兴汇市〕韩元涨势带动多数亚洲货币周线上扬,关注美国就业报告

路透新加坡9月2日电---韩元创五个月来最大单周涨幅,引领多数亚洲货币周线上扬,对于美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取进一步措施提振美国经济的希望,拉抬亚洲股市;而在美国周五收後公布关键就业报告前,投资人则不愿大举押注.

在美联储本月稍後的会议前,投资人已降低对美国8月非农就业数据的预期.联储本月会议料提出某种形式的宽松措施.