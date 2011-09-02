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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 16:19 BJT

〔新兴汇市〕韩元涨势带动多数亚洲货币周线上扬,关注美国就业报告

路透新加坡9月2日电---韩元创五个月来最大单周涨幅,引领多数亚洲货币周线上扬,对于美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取进一步措施提振美国经济的希望,拉抬亚洲股市;而在美国周五收後公布关键就业报告前,投资人则不愿大举押注.

在美联储本月稍後的会议前,投资人已降低对美国8月非农就业数据的预期.联储本月会议料提出某种形式的宽松措施.

疲弱就业数据将有助强化美联储进一步宽松举措的希望,并在中长期为新兴亚洲货币提供支撑,但亚洲货币不太可能免于全球经济放缓和欧元区债务危机等忧虑的冲击.

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