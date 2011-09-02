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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 16:43 BJT

《外汇动态》即使美国非农就业数据略逊预期,美元亦会上扬--法兴

0818GMT---根据路透调查预估,美国8月非农就业岗位料增加7.5万个.数据将在1230GMT公布.市场人士预期实际数据大致符合预估值,但也指出,即使数据低于预估,可能也有助支撑美元.

"美元似乎因为避险买盘而表现相对较强,因此如果非农就业小幅逊于预期,对美元将是有利,"法国兴业银行策略分析师Sebastien Galy称.

伦敦一交易商称,市场应该不会在数据公布之前大举建仓."在公布前持仓,等于是跟丢铜板一样冒险,"他称.

欧元/美元EUR=最新下跌0.2%,报1.4230美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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