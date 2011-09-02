《外汇动态》即使美国非农就业数据略逊预期,美元亦会上扬--法兴

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0818GMT---根据路透调查预估,美国8月非农就业岗位料增加7.5万个.数据将在1230GMT公布.市场人士预期实际数据大致符合预估值,但也指出,即使数据低于预估,可能也有助支撑美元.
"美元似乎因为避险买盘而表现相对较强,因此如果非农就业小幅逊于预期,对美元将是有利,"法国兴业银行策略分析师Sebastien Galy称.
伦敦一交易商称,市场应该不会在数据公布之前大举建仓."在公布前持仓,等于是跟丢铜板一样冒险,"他称.
欧元/美元EUR=最新下跌0.2%,报1.4230美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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