《外汇动态》欧元/瑞郎波动率上扬,交易商未见到瑞郎期权卖方

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0833GMT---一周期欧元/瑞郎波动率EURCHFSWO=升至约27%,高于周四的约20%,在瑞士央行可能干预抑制瑞郎本周大幅涨势的臆测下,投资人纷纷对冲瑞郎进一步震荡.
一个月期波动率EURCHF1MO=中值升至21%,上日约在18%,短期波动率跳升,造成曲线进一步反转,一年期波动率EURCHF1YO=报约16.5%.
"瑞郎波动率在次呈现疯狂走势,"交易商在CitiFX Wire报告中称."在各瑞郎交叉货币对,均无瑞郎期权卖方."
此外,风险逆转指标显示瑞郎将进一步上扬.
根据花旗,一个月期delta值为0.25的欧元/瑞郎风险逆转指标在3.25-3.5%,偏向欧元卖权,周四时为2.8-3.4%.
美元/瑞郎CHF1MRR=ICAP风险逆转指标跳升至2.0%,偏向瑞郎买权,周四在0.6-1.1%.(完)
--编译 王冠中;审校 艾茂林
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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