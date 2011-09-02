《外汇动态》日本新任首相野田佳彦谈话未能动摇强势日圆

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0922GMT---日圆对新任日本首相野田佳彦谈话反应冷淡.野田表示,对抗日圆升值举措是政府的迫切议题.
美元/日圆JPY=最新下跌0.2%,报76.75日圆,稳守在8月19日历史低位75.94上方.
市场人士表示,全球经济成长前景不确定性持续罩顶之际,日圆料将持坚."这是全球性状况,所以市场大概不会在乎日本政治人物的评论,"伦敦一日圆交易商称.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王洋`
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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