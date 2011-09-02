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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 17:33 BJT

《外汇动态》日本新任首相野田佳彦谈话未能动摇强势日圆

0922GMT---日圆对新任日本首相野田佳彦谈话反应冷淡.野田表示,对抗日圆升值举措是政府的迫切议题.

美元/日圆JPY=最新下跌0.2%,报76.75日圆,稳守在8月19日历史低位75.94上方.

市场人士表示,全球经济成长前景不确定性持续罩顶之际,日圆料将持坚."这是全球性状况,所以市场大概不会在乎日本政治人物的评论,"伦敦一日圆交易商称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋`

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