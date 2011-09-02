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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 17:48 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净增683亿台币

路透台北9月2日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净增683亿台币,央行存单未到期馀额为6兆6,926.6亿台币.上周存单发行量净增545.2亿.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

8月29日(一) 1,361.00 1,352.00 -9.00

8月30日(二) 82.00 704.00 +622.00

8月31日(三) 1,664.50 1,429.50 -235.00

9月1日(四) 912.00 1,219.00 +307.00

9月2日(五) 2,299.50 2,297.50 -2.00

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总计 6,319.00 7,002.00 +683.00

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

8月29日(一) 139.00 67.00

8月30日(二) 74.00 50.00

8月31日(三) 119.00 79.00

9月1日(四) 233.00 93.00

9月2日(五) 336.00 161.00

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总计 901.00 450.00 (完)

--记者 张雅菁; 审校 曾祥进

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