《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净增683亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月2日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净增683亿台币,央行存单未到期馀额为6兆6,926.6亿台币.上周存单发行量净增545.2亿.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
8月29日(一) 1,361.00 1,352.00 -9.00
8月30日(二) 82.00 704.00 +622.00
8月31日(三) 1,664.50 1,429.50 -235.00
9月1日(四) 912.00 1,219.00 +307.00
9月2日(五) 2,299.50 2,297.50 -2.00
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总计 6,319.00 7,002.00 +683.00
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
8月29日(一) 139.00 67.00
8月30日(二) 74.00 50.00
8月31日(三) 119.00 79.00
9月1日(四) 233.00 93.00
9月2日(五) 336.00 161.00
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总计 901.00 450.00 (完)
--记者 张雅菁; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。