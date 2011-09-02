〔背景资料〕台湾央行8月提存期存单发行净减少1,108.1亿

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月2日电---台湾央行8月提存期存单发行馀额较上期净减少1,108.1亿台币,馀额来到6兆6,926.6亿台币.
以下为2010年起台湾银行体系每提存期最後营业日的央行存单发行馀额一览(单位:亿台币):
日期 发行馀额 较上期增减
2011年 9月2日 66,926.60 -1,108.10
8月3日 68,034.70 +722.60
7月1日 67,312.10 +395.10
6月3日 66,917.00 -1,239.00
5月3日 68,156.00 +2,031.00
4月1日 66,125.00 -924.50
3月3日 67,049.50 +2,055.30
2月1日 64,994.20 -1,361.50
1月3日 66,355.70 +668.50
2010年12月3日 65,687.20 -363.30
11月3日 66,050.50 +1,752.40
10月1日 64,298.10 +20.40
9月3日 64,277.70 +860.80
8月3日 63,416.90 +571.30
7月2日 62,845.60 +477.00
6月3日 62,368.60 +1,433.45
5月3日 60,935.15 -520.70
4月2日 61,455.85 +2,295.30
3月3日 59,160.55 +889.20
2月3日 58,271.35 -1,013.50
注: 台湾银行体系准备金提存期为每月4日起至次月3日止.(完)
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--记者 张雅菁; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。