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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 18:02 BJT

〔中港股市〕恒生指数收挫1.8%结束连四涨,沪综指缩量收低逾1%

* 恒指收低1.8%,沪综指跌1.1%

* 恒指下跌进一步远离21,000点,投资人解除仓位

* 思捷环球获利预警令股价重挫10%,创两年最大单日跌幅

路透香港9月2日电---香港股市周五收跌,中止四连涨,投资人削减景气循环类股多头部位,等待美国就业数据公布,该数据料有助研判美国央行是否会推出更多措施支撑经济.

恒生指数下挫进一步远离21,000点,此处短期内料将抑制涨势,美国即将进入周末连续假期,加上欧洲股市下挫,市场人士对本周涨幅居前个股了结获利.

"由19,000点涨到21,000点,在一个月内大涨了约10%,"中国国际金融有限公司(CICC)全球策略分析师Hong Hao称.

"因此21,000将是非常强劲的阻力.在这种市况下,只要指数一碰到那里,大家就会开始获利了结."

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