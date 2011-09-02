〔中港股市〕恒生指数收挫1.8%结束连四涨,沪综指缩量收低逾1%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指收低1.8%,沪综指跌1.1%
* 恒指下跌进一步远离21,000点,投资人解除仓位
* 思捷环球获利预警令股价重挫10%,创两年最大单日跌幅
路透香港9月2日电---香港股市周五收跌,中止四连涨,投资人削减景气循环类股多头部位,等待美国就业数据公布,该数据料有助研判美国央行是否会推出更多措施支撑经济.
恒生指数下挫进一步远离21,000点,此处短期内料将抑制涨势,美国即将进入周末连续假期,加上欧洲股市下挫,市场人士对本周涨幅居前个股了结获利.
"由19,000点涨到21,000点,在一个月内大涨了约10%,"中国国际金融有限公司(CICC)全球策略分析师Hong Hao称.
"因此21,000将是非常强劲的阻力.在这种市况下,只要指数一碰到那里,大家就会开始获利了结."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。