《欧洲经济焦点》欧洲央行增强对意大利施压,呼吁尽快采取改革行动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 特里谢呼吁对改革尽快采取行动
* 公债利差走阔,因对撙节计画的质疑升高
* 德国智库Ifo主席辛纳称意大利对预算行动懈怠
路透罗马9月2日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢告诉意大利必须履行控制公共财政并改革其经济的承诺,这令意大利总理贝鲁斯柯尼承受更大的国际压力.
欧洲央行的支撑至关重要,因欧洲央行在市场上买进意大利债券以压低收益率,使意大利能够继续借款而无需欧盟或国际货币基金组织(IMF)立即提供援助.
贝鲁斯柯尼在8月5日承诺其将在2013年前平衡预算并推出重大经济改革.特里谢表示,其所承诺的这些举措"极为重要".
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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