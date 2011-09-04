《欧洲经济焦点》欧洲央行增强对意大利施压,呼吁尽快采取改革行动

* 特里谢呼吁对改革尽快采取行动

* 公债利差走阔,因对撙节计画的质疑升高

* 德国智库Ifo主席辛纳称意大利对预算行动懈怠

路透罗马9月2日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢告诉意大利必须履行控制公共财政并改革其经济的承诺,这令意大利总理贝鲁斯柯尼承受更大的国际压力.

欧洲央行的支撑至关重要,因欧洲央行在市场上买进意大利债券以压低收益率,使意大利能够继续借款而无需欧盟或国际货币基金组织(IMF)立即提供援助.