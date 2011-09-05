〔香港新股〕三一重工、天福茗茶及中信证券将于今明两日启动推介--IFR

路透9月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，三家公司获得香港联交所批文，获准可以启动香港上市发行。三一重工(600031.SS)将于今日启动推介，9月19日路演，27日定价。是次该公司计划募集30亿美元。美银美林(BAC.N)、花旗(C.N)和中信证券国际负责安排。

中国最大的券商中信证券(600030.SS)则计划募集资金20亿美元，于明日开始推介，16日路演。定价日在9月28日。中信证券国际、建银国际和工银国际任联席保荐人，并与农银国际、中银国际和交银国际一起任联席主承销商。四家外资行美银美林、法国里昂证券、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和摩根士丹利(MS.N)任国际协调人。

中国最大茶商--天福茗茶3亿美元的上市交易则将于今日开始推介，9月12日启动路演，21日定价。中金、瑞信和宝来证券2854.TW任联席主承销商。(完)

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