〔香港新股〕小南国IPO推介价格区间为13至20倍的2012年市盈率--IFR

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透9月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国中餐连锁小南国集团正在市场上进行上市推介，计划募集1.5亿美元。承销商给出的推介价格区间为13至20倍的2012年市盈率。
同时，推介报告指出，该公司2010年到2012年的收入和利润复合年均增长率分别为36%和29%。小南国的同业味千(0538.HK)以21.5倍的2012年市盈率在二级市场买卖。
路演于9月12日启动，定价日在9月20日。美银美林(BAC.N)和渣打(2888.HK)(STAN.L)任联席主承销商。(完)
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--整理 杨淑祯 ;审校 丁淑琴
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。