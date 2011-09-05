〔香港新股〕小南国IPO推介价格区间为13至20倍的2012年市盈率--IFR

路透9月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国中餐连锁小南国集团正在市场上进行上市推介，计划募集1.5亿美元。承销商给出的推介价格区间为13至20倍的2012年市盈率。

同时，推介报告指出，该公司2010年到2012年的收入和利润复合年均增长率分别为36%和29%。小南国的同业味千(0538.HK)以21.5倍的2012年市盈率在二级市场买卖。

路演于9月12日启动，定价日在9月20日。美银美林(BAC.N)和渣打(2888.HK)(STAN.L)任联席主承销商。(完)

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