〔意大利经济〕经济部长誓言将达成债务目标,因外界疑虑升高

路透意大利切尔诺比奥9月4日电---意大利经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)周日保证会履行意大利的预算承诺.此前欧洲央行加强施压,要求意大利政府采取行动.

特雷蒙蒂面对日益升高的压力,必须提出一个到2013年实现预算平衡并削减意大利1.9兆(万亿)欧元债务承诺的可靠计画.他在切尔诺比奥北部城填的商业会议上表示,将会达成上述目标.

然他承认在8月仓促出炉并提交给国会的举措方案是不完整的,如今正在大幅修订.

欧洲央行(ECB)总裁特里谢和意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)都强烈呼吁马上采取行动.[ID:nCT0394866]

轮胎业者Pirelli董事长Marco Tronchetti Provera表示,特雷蒙蒂在会议上的演说很明确,但并未消除对情况危险性的疑虑.

"我重申,任何不担忧这种情况的人正在犯下错误,"他对记者表示.

意大利10年期债券相较于指标德国券的利差周五扩大至331个基点,为欧洲央行8月开始买进意大利债券以来最高水准,这也反映出外界的疑虑升高.

意大利10年期公债收益率(殖利率)上周收盘报5.29%,向外界认为是不可持续的7%水准靠拢.

"我们最大的担忧是欧洲央行是否会暂停买进意大利债券,这可能会造成利差再度扩大,"Confindustria主管Emma Marcegaglia对记者表示."若果真如此,意大利将有大问题."

周六时,特里谢不愿就买债计画置评.欧洲央行管理委员会将于周四召开会议.

特雷蒙蒂对于撙节计画的时间或主旨并没有提供新的承诺.然他重申其长久以来的呼吁,要求发行欧元区共同债券.(完)