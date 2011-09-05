《台湾报摘》--经济日报9月5日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
* 头版头条:
--挟带着强风豪雨的热带风暴里伊(Lee)4日在美国路易斯安纳州登陆,造成墨西哥湾逾半的石油与天然气生产停摆,并迫使墨湾的237个油气生产平台和23个钻油设施撤离工作人员,可能刺激本周国际油价走高.
* 其他:
--实现居住正义,台北市政府财政局长邱大展表示,继开徵空地税後,台北市将配合居住正义政策,预定明年全面调高房屋评定现值,不只调高豪宅,非自用住宅的房屋税会全面调升.
--轮胎业上游原料丁二烯近期传出供给过剩,有业者将调降丁乙烯价格,由每公吨4,200美元下降至3,200美元,降幅23.8%;再加上轮胎业者下半年陆续完成扩产,正新(2105.TW)、建大(2106.TW)等厂第四季营运表现可望好转. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。