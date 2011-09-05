《台湾报摘》--经济日报9月5日

* 头版头条:

--挟带着强风豪雨的热带风暴里伊(Lee)4日在美国路易斯安纳州登陆,造成墨西哥湾逾半的石油与天然气生产停摆,并迫使墨湾的237个油气生产平台和23个钻油设施撤离工作人员,可能刺激本周国际油价走高.

* 其他:

--实现居住正义,台北市政府财政局长邱大展表示,继开徵空地税後,台北市将配合居住正义政策,预定明年全面调高房屋评定现值,不只调高豪宅,非自用住宅的房屋税会全面调升.

--轮胎业上游原料丁二烯近期传出供给过剩,有业者将调降丁乙烯价格,由每公吨4,200美元下降至3,200美元,降幅23.8%;再加上轮胎业者下半年陆续完成扩产,正新(2105.TW)、建大(2106.TW)等厂第四季营运表现可望好转. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.