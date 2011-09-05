《台湾报摘》--工商时报9月5日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
* 头版头条:
--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭将在中国吉林省兴建"长春玉山新天地"三创基地,也与吉林省合作,触角延伸到生物化工领域.另外富士康(2038.HK)也正与中国一汽(000800.SZ)集团寻求合作,不排除打造富士康长春工业城.
* 其他:
--行政院本周四(8日)院会将通过所得税17条修正草案,新增"幼儿特别扣除额",凡家中有二至五岁幼儿纳税人,每人每年可扣抵2万5,000台币,所得税税率5%、12%纳税人适用,预计2012年政策上路,10馀万户家庭可望受惠.
--针对台积电(2330.TW)董事长张忠谋指南韩政府控制汇率做得比台湾好,中央银行周日发布新闻稿重炮反击.央行副总裁周阿定更直指,南韩外债庞大,发生金融危机时,外资常因而大举撤离,导致韩元剧贬,汇率巨幅波动是南韩体质的问题.
--寿险公司和自家创始的不动产投资信托商品(REITs)如买回自家发行的不动产资产信托(REAT),获利将不得再全数认列,金管会已发函作出上述规定,这将使9月将标售的国寿敦南REAT、新寿敦南REAT标售案增添变数.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。