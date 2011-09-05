《台湾报摘》--工商时报9月5日

* 头版头条:

--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭将在中国吉林省兴建"长春玉山新天地"三创基地,也与吉林省合作,触角延伸到生物化工领域.另外富士康(2038.HK)也正与中国一汽(000800.SZ)集团寻求合作,不排除打造富士康长春工业城.

* 其他:

--行政院本周四(8日)院会将通过所得税17条修正草案,新增"幼儿特别扣除额",凡家中有二至五岁幼儿纳税人,每人每年可扣抵2万5,000台币,所得税税率5%、12%纳税人适用,预计2012年政策上路,10馀万户家庭可望受惠.

--针对台积电(2330.TW)董事长张忠谋指南韩政府控制汇率做得比台湾好,中央银行周日发布新闻稿重炮反击.央行副总裁周阿定更直指,南韩外债庞大,发生金融危机时,外资常因而大举撤离,导致韩元剧贬,汇率巨幅波动是南韩体质的问题.

--寿险公司和自家创始的不动产投资信托商品(REITs)如买回自家发行的不动产资产信托(REAT),获利将不得再全数认列,金管会已发函作出上述规定,这将使9月将标售的国寿敦南REAT、新寿敦南REAT标售案增添变数.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.