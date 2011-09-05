《台湾重要政经日程》--9月5日-1月14日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
==================今日重要政经消息======================
9/5 (一)
--台化(1326.TW)40亿台币无担保公司债标售.
--16:00 主计处公布8月消费者物价指数(CPI)年增率,7月为成长1.32%.
--16:10 央行公布8月底外汇存底,7月底为4,007.66亿美元.
==================近期重要政经消息======================
9/7 (三)
*--台电80亿台币有担保公司债标售.
9/8 (四)
--12:20 央行标售91天期国库券,金额350亿台币.
*--14:00 信评机构惠誉举行年度记者会.
--16:00 财政部公布8月进出口金额,7月出口 年增率17.6%,6月出口年增率14.0%.
9/12 (一)
--台湾金融市场因中秋节休市一天.
9/20(二)
--16:00 经济部公布8月外销订单,7月年增率为11.12%.
9/22(四)
--16:00 主计处公布8月经季节调整失业率,7月为4.37%.
9/23(五)
--16:00 经济部公布8月工业生产,7月年增率为3.93%.
9/26 (一)
--16:10 央行公布8月货币总计数,7月年增率是6.18%.
9/27 (二)
--16:00 经建会公布8月领先指标月变动率,7月领先指标指数较上月微升0.04%.
9/27 (二)
--12:20 央行标售10年100/9期公债,金额350亿台币.
10/10 (一)
--台湾金融市场因国庆日休市一天.
11/21(五)
--16:10 央行公布第三季经常帐、国际收支.第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49亿美元.
2012年
1/14(六)
*--总统与立法委员选举.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。