〔台湾债市〕100/6殖利率早盘跌破1.0%关卡,受美国疲弱就业报告带动

路透台北9月5日电---台湾五年公债100/6殖利率周一早盘再度跌破1.0%关卡,受上周五美国公布疲弱就业报告,导致美债上扬、全球主要股市重挫的利多激励.

不过受10年公债即将换券,市场流动性不佳影响,交易商追价显得谨慎.此外,央行至今尚未释出将在本月底暂停升息的讯号,令100/6殖利率欲大跌不易,逢低反而成为主力调节筹码的机会.

"10年新券100/9周四就出来了,100/6会冷掉,不适合短线抛补."一证券商交易员称.

另一大型证券商交易员则认为,虽然看多债市,但卡在央行仍可能升息."太早押宝,可能会有反作用力."

本地时间10:13,指标五年期券100/6A00106=TWO殖利率跌2.61个基点,报0.9815%,早盘一度低见0.9781%,离8月19日创下的波段低点0.970%仅一步之遥;台湾股市.TWII则暴跌208.48点或2.69%,报7,548.64点.

美国上周五公布8月失业率为9.1%,持平于7月修正後的数据.8月非农就业岗位创2010年9月减少2.9万个以来的最弱读值.疲弱的就业报告令美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出新购买公债计划的可能性增加.指标10年期公债US10YT=RR收益率跌穿2%,为8月18日来首见,当时该收益率跌至1.976%,为至少60年来首见.[US/NCN]

台湾央行将于9月29日召开第三季全体理监事会议.(完)