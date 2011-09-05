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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 10:14 BJT

澳洲经济指标总览--9月5日

经济指标 时段 最新值 前次值 再前次 下次公布时间

国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)

(较前季) 第一季 -1.2% +0.8% +0.1% 9月7日

(较上年同期) +1.0% +2.7% +2.7%

消费者物价指数(CPI)

总体CPI(较前季) 第二季 +0.9% +1.6% +0.4% 10月26日

(较上年同期) +3.6% +3.3% +2.7%

澳洲央行截尾均值(较前季) +0.9% +0.9% +0.3%

(较上年同期) +2.7% +2.3% +2.2%

澳洲央行加权中值(较前季) +0.9% +0.8% +0.5%

(较上年同期) +2.7% +2.2% +2.3%

主要市场商品与服务CPI

(较前季) +0.6% +0.4% +0.1%

(较上年同期) +1.8% +1.8% +1.6%

就业市场(经季节调整)

就业人口(较前月变动,千人) 7月 -0.1 +23.4 +7.8 9月8日

--全职 -22.2 +59 -22

--兼职 +22.1 -35.6 +29.8

失业率 5.1% 4.9% 4.9%

就业参与率 65.6% 65.6% 65.6%

国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)

经常帐收支 第一季 赤字10.447 赤字8.091 赤字7.299 9月6日

商品与服务贸易收支 顺差3.030 顺差6.366 顺差6.756

商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)

商品及服务收支(亿澳元) 6月 顺差20.52 顺差23.33 顺差15.97 9月12日

出口(较前月) 持平 +3% +1%

进口(较前月) +3% 持平 +1%

国际贸易价格指数

进口物价(较前季) 第二季 +0.8% +1.4% -3.8% 10月21日

出口物价(较前季) +6.0% +5.2% -8.1%

零售销售(经季节调整,以当前价格计算)

(较前月) 7月 +0.5% -0.1% -0.6% --

生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 +0.8% +1.2% +0.1% 10月24日

(较上年同期) +3.4% +2.9% +2.7% (完)

--整理 梁睿雪

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