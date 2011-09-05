〔台湾债市〕RP利率未变,进入提存期初资金供应略松

路透台北9月5日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一未有变化.时逢提存期初,来自投信和寿险端资金供应充裕,加上近日债市交易量少,交易商没有大的资金缺口需弥平,整体市场资金略为偏松.

资金调度人士表示,本周资金松紧因子少,加上月初市场特殊资金需求并不高,预料资金将可平稳度过.不过,投信与寿险对利率坚持依旧,RP利率不见下调的可能.