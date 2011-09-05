〔台湾债市〕RP利率未变,进入提存期初资金供应略松

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透台北9月5日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一未有变化.时逢提存期初,来自投信和寿险端资金供应充裕,加上近日债市交易量少,交易商没有大的资金缺口需弥平,整体市场资金略为偏松.
资金调度人士表示,本周资金松紧因子少,加上月初市场特殊资金需求并不高,预料资金将可平稳度过.不过,投信与寿险对利率坚持依旧,RP利率不见下调的可能.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。