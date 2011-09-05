〔日本股市〕日经指数早盘收挫1.7%,受美国经济衰退疑虑打击

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透东京9月5日电---日本股市日经指数周一早盘收低1.7%,回吐上周涨幅,欧元兑日圆走贬,投资人则忧心美国本周预定公布的就业政策措施,无法防止美国再度经济衰退.
野村控股(8604.T)重挫近5%,因美国联邦住房金融局控告17家金融机构销售抵押支持证券的资讯不实,野村名列其中.
周一为美国国定假日,投资人已将注意力放到周四的美国总统奥巴马国会演说,演说内容为提振经济计画.
日经指数.N225早盘收跌1.7%,至8,797.89.上周日经指数上涨1.7%.
东证股价指数.TOPX下跌1.6%,至757.21.(完)
--编译 蔡美珍;审校 戴素萍
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。