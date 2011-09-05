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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 11:00 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收挫1.7%,受美国经济衰退疑虑打击

路透东京9月5日电---日本股市日经指数周一早盘收低1.7%,回吐上周涨幅,欧元兑日圆走贬,投资人则忧心美国本周预定公布的就业政策措施,无法防止美国再度经济衰退.

野村控股(8604.T)重挫近5%,因美国联邦住房金融局控告17家金融机构销售抵押支持证券的资讯不实,野村名列其中.

周一为美国国定假日,投资人已将注意力放到周四的美国总统奥巴马国会演说,演说内容为提振经济计画.

日经指数.N225早盘收跌1.7%,至8,797.89.上周日经指数上涨1.7%.

东证股价指数.TOPX下跌1.6%,至757.21.(完)

--编译 蔡美珍;审校 戴素萍

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