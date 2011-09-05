《即时观点3》台湾8月CPI年增率低于预期,央行9月底暂停升息预期升温

路透台北9月5日电---台湾主计处周一公布,8月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.34%,低于路透调查的成长1.50%.

主计处表示,主因成衣、蛋类、食用油、水产品、肉类、谷类及其制品、燃气、油料费等价格相较去年为高,惟蔬菜、通讯费及消费性电子产品价格下跌,抵销部分涨幅.

8月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长3.85%,上月修正後为成长4.02%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

8月 7月

CPI(较上年同期) +1.34 +1.33r

路透调查(较上年同期) +1.50 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.01 -0.13

核心CPI(较上年同期) +1.26 +1.12r

WPI(较上年同期) +3.85 +4.02r

注:r代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.

**市场评论**

--ANZ驻香港资深经济分分析师 杨宇霆:

由于数据低于市场预期而物价趋势并不足以支持紧缩货币政策,因此在时值全球经济成长前景快速恶化之际,预期央行将觉得更有转向支撑经济成长的空间.

台湾央行在9月底比较可能暂停升息.

--宝华综合研究院分析师 程裕城

这数字低于我原先预估的成长1.6%,但仍在预期之中.国际油价在8月修正幅度不小,但现在又逐渐回升.食品价格9月将因为中秋节关系上扬.

我预期年底前的CPI数据将持稳,任何波动将主要源于国际油价与原物料价格.

--群益证券研究员 徐国安:

数字未达市场预期,部份是因为去年基期比较高.

我们不认为这会影响央行9月底的利率决策.我们预期央行9月底还是会升息12.5基点,但将在第四季暂停升息.

通膨还是温和,而全球经济成长在放缓.

--Moody's Analytics经济分析师 KATRINA ELL:

台湾通膨压力还是相对受抑制,因为政府管控食品价格及油价.

由于台风季节的关系,预期未来几个月通膨将会上升.若有灾害天气可能损及农作物,并推升食品价格.此外,政府调升基本工资及公务员加薪,也将影响接下来的由需求面推动的通膨压力.

--台北花旗银行首席经济学家郑贞茂:

8月这数据比预期低,主计处公布的数据显示通膨可能没有麽严重.接下来观察台风是否对9月物价有所影响,9月油价也有小涨,但预期9月CPI即使上来,也是相对温和的趋势.

央行9月底升息的机率愈来愈低.现在物价成为次要因素,央行主要关注将在于金融市场的动荡,以及欧美总体经济下降的风险.美国刚公布的非农就业数据不佳,也显示基本面有问题,而不只是信心问题.

目前我们认为央行升息的机率不到50%,在市场上可能10个分析师只有二,三个人认为会升息.

**市场反应**

--CPI数据在台湾汇市收盘前公布.台币兑美元TWD=TP收盘贬4.6分至29.071台币

--台股加权股价指数.TWII收盘重挫2.65%,报7,551.57点.

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾去年全年CPI年增率为0.96%,主计处于8月中再将全年通胀率预估从1.89%调降至1.59%.台湾中央银行6月底决议升息半码(0.125个百分点),重贴现率升至1.875%的2009年1月以来的高位.

--主计处8月中将今年经济成长率由5.01%下修至4.81%.台湾今年海关出口金额预估年增率将达15.33%;进口年增率将达15.89%.

--主计处首次预测2012年全年经济成长率为4.58%,CPI年成长率为1.21%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装後,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区.(完)

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