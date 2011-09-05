〔新闻稿〕惠誉撤销台湾南山人寿保险公司财务实力评等"A+(twn)"

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
(以下内容转录自惠誉发布的新闻稿)
惠誉-香港/新加坡--2011年9月2日：惠誉国际信用评等公司基于资讯取得有限，撤销台湾南山人寿保险股份有限公司(南山人寿)的国内保险公司财务实力评等‘A+(twn)’。此评等自2010年9月13日起置入负向观察。
惠誉继美国国际集团(American International Group Inc.，‘BBB’/展望稳定)在2011年8月19日完成出售南山人寿97.57%的股份予国内财团－润成投资控股公司後撤销南山人寿之评等。
惠誉将不再提供以上公司之评等及信评分析。(完)
--整理 张雅菁; 审校 张喜良
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。