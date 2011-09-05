〔新闻稿〕惠誉撤销台湾南山人寿保险公司财务实力评等"A+(twn)"

(以下内容转录自惠誉发布的新闻稿)

惠誉-香港/新加坡--2011年9月2日：惠誉国际信用评等公司基于资讯取得有限，撤销台湾南山人寿保险股份有限公司(南山人寿)的国内保险公司财务实力评等‘A+(twn)’。此评等自2010年9月13日起置入负向观察。

惠誉继美国国际集团(American International Group Inc.，‘BBB’/展望稳定)在2011年8月19日完成出售南山人寿97.57%的股份予国内财团－润成投资控股公司後撤销南山人寿之评等。

惠誉将不再提供以上公司之评等及信评分析。(完)