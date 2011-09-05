《KEMP专栏》美国汽油零售价格是由布兰特原油左右,并非本土WTI原油

(John Kemp是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 蔡美珍

路透伦敦9月2日电---许多美国开车族及投资人期望着,中西部原油供给过剩及美国原油期货较布兰特原油大幅贴水,可以压低开车油钱支出,减轻消费者压力,不过这些人势必要大失所望.

美国开车族所负担的油价,是受到布兰特原油价格的控制,并非美国轻质低硫原油期货,也就是一般所称的西德克萨斯中质油(WTI).

而且从经济角度来看,也是布兰特原油价格与支出型态及经济状况的关系较大,而非美国原油期货.布兰特原油价格今年初以来累计仍上涨19美元,涨幅20%,而美国原油期货则为下跌3美元,跌幅3.5%.

布兰特原油价格无视全球经济放缓迹象,非常抗跌,意味着美国驾车人士及消费者无法指望燃料支出压力能够大幅缓解.

图表1显示,从年初以来汽油期货RBc2紧跟着布兰特LCOc1,而非WTICLc1变化.

WTI相对布兰特及其他海运原油呈现下跌之际,WTI与汽油期货之间也出现类似的落差.布兰特与WTI之间的价差扩大,多多少少直接投射出WTI与汽油期约之间的价差扩大.

对于门外汉而言,美国汽油价格竟然是由欧洲原油期约左右,而非北美原油期约,似乎有违常理.

但这种想法是忽略了地理位置差异.芝加哥商业交易所(CME)的美国原油合约是针对在库欣交割的轻质低硫原油,而汽油期约则是针对在纽约港交割的混调型汽油.

WTI因为没有输油管通往国际市场而困在美国内陆之际,而汽油期约是海运性质,与布兰特的同质性更高.