〔路透基点〕台湾润泰创新国际及润泰全球敲定短期融资案

路透香港9月5日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,润泰创新国际(9945.TW)及润泰全球(2915.TW)分别敲定一项短期融资案,作为筹措收购南山人寿资金之用.

润泰创新国际取得65亿台币九个月期子弹式定期贷款,贷款利率为六家行库的90天期次级市场商业本票利率加码80个基点.

委托主办行及额度分配行为台湾银行(16.5亿台币),兆丰银行(16亿台币),第一银行(14台币)及玉山银行(9.8亿台币).元大银行(5.3亿台币)及全国农业金库(3.4亿台币)为参贷行.

润泰全球另外敲定40亿台币九个月期子弹式定期贷款,贷款利率为四家行库的90天期次级市场商业本票利率加码80个基点.

台湾银行(12亿台币),第一银行(12亿台币),兆丰银行(10亿台币)及玉山银行(6亿台币)等四家银行均为委托主办行及额度分配行.

两项融资案均于8月签订,由润泰集团董事长尹衍梁负责担保,以股票作为抵押.(完)