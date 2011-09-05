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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 14:01 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元受股市拖累走低,关注澳洲央行动向

路透惠灵顿/悉尼9月5日电---澳元和新西兰元周一小幅回落,受股市疲软和全球不确定性拖累;尽管澳洲经济数据强劲,令澳洲央行本周更有可能维持利率不变.

澳元/美元AUD=D4一度跌至一周低位1.0570美元,因亚洲股市走低.最新价报约1.0590美元,较上周五高点低逾0.01美元.

公债期货大涨,因投资者看好负债相对较低的国家.澳洲三年期公债期货YTTc1跳涨0.15点至96.290,10年期公债期货YTCc1上扬0.18点至95.765.

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