〔澳新汇市〕澳元和新西兰元受股市拖累走低,关注澳洲央行动向

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透惠灵顿/悉尼9月5日电---澳元和新西兰元周一小幅回落,受股市疲软和全球不确定性拖累;尽管澳洲经济数据强劲,令澳洲央行本周更有可能维持利率不变.
澳元/美元AUD=D4一度跌至一周低位1.0570美元,因亚洲股市走低.最新价报约1.0590美元,较上周五高点低逾0.01美元.
公债期货大涨,因投资者看好负债相对较低的国家.澳洲三年期公债期货YTTc1跳涨0.15点至96.290,10年期公债期货YTCc1上扬0.18点至95.765.
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。