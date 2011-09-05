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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 15:03 BJT

〔表格〕台湾股市外资及陆资卖超192.63亿台币,连续第二日卖超

路透台北9月5日电---台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超192.63亿台币,已连续二日卖超,累计金额为267.43亿.

三大法人今日合计卖超210.29亿台币,上交易日修正後卖超83.94亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

9/5 -192.63 -16.48 -1.18 -210.29

9/2 -74.80r -3.56 -5.58r -83.94r

9/1 +108.38r -4.98 -4.46r +98.94r

----------------------------------------------------

本月累计 -159.05 -25.02 -11.22 -195.29

以下为2011年1月以来三大法人单月买卖超纪录(单位为亿台币):

月份 外资 自营商 投信 合计

8月 -1,903.50r -112.26 +102.59r -1,913.16r

7月 -607.98r +58.58 +89.20r -460.20r

6月 -217.42r -85.14r +54.32r -248.24r

5月 -182.49r -1.01 +5.29r -178.21r

4月 +970.95 +40.71r -48.07r +963.59r

3月 -361.12 -31.16 +6.73 -385.54

2月 -971.17r -137.11r -59.29 -1,167.57

1月 +993.45 -69.16 -77.32 +846.97 (完)

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--记者 李盈茜; 审校 乔艳红

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