〔台湾债市〕殖利率明显收低,美国经济忧虑助长多头气势

路透台北9月5日电---台湾债市殖利率周一明显收低,因美国疲弱的非农就业报告,引发经济可能迈向衰退的忧虑.盘中有实质买盘追捧长券,令五年券100/6殖利率不但跌破前波低点,也创下同年券去年11月9日以来的收盘新低纪录.

交易商认为,今日股市未能止跌回稳,中午过後反而随韩国股市.KS11扩大跌幅,是让债市进一步走多的主要因素.不过100/6殖利率已经来到反映央行停止升息,甚至是降息的水准,短线还有多少下滑空间令人不敢期待,0.90%料将是一道不小的压力关卡.

"100/6的表现,像是市场已正式对央行说--不准升息."一大型银行交易员称.

另一大型证券商交易主管也认为,"如果你相信市场是对的,央行在月底就不会动了."

台湾股市周一收低2.65%,创三周来单日最大跌幅,加入亚股大跌的行列,因美国就业数据疲弱加深全球衰退的疑虑.加权股价指数.TWII收盘大跌205.49点,成为7,551.57点,为8月19日暴跌3.57%以来单日最大跌幅.

美国上周五公布8月失业率为9.1%,持平于7月修正後的数据.8月非农就业岗位创2010年9月减少2.9万个以来的最弱读值.疲弱的就业报告令美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出新购买公债计划的可能性增加.指标10年期公债US10YT=RR收益率跌穿2%,为8月18日来首见,当时该收益率跌至1.976%,为至少60年来首见.[US/NCN]

台湾央行将于9月29日召开第三季全体理监事会议.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -5.26 0.9550 *0.9550-0.9879 420.5

10 100/5 A00105=TWO -4.48 1.3822 1.3822-1.4085 68.5

20 100/7 A00107=TWO -2.95 1.7705 1.7705-1.7800 3.0

30 100/8 A00108=TWO -3.20 1.9150 1.9150-1.9225 3.0

100/6殖利率今日收在日低0.9550%,创同年期券TW5YT=OTC自去年11月9日以0.9420%收盘以来的新低纪录.

针对後市,一银行交易员认为,由于美国今晚因劳动节休假,明日台债在缺乏美债干扰因素的状况下,多头或有再发动攻击的机会.

"但我认为100/6再怎麽样,也跌不破0.90%."他说.

另一证券商交易主管也指出,今日100/6在中午过後转强,与股市更趋疲弱以及买盘追捧长券有关."但来到这个位置,除了银行买来消化资金外,追价意愿会很弱."

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.9150

20 100/7 A00107=TWO 1.7705

10 100/5 A00105=TWO 1.3822

5 100/6 A00106=TWO 0.9550

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)