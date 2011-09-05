〔台湾汇市〕台币兑美元收逾半个月低位,因台股重挫且美元弹升

路透台北9月5日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘贬值4.6分.因亚洲股市重挫、国际美元弹升,台币开盘即跳空下跌,但随後出口商美元卖盘出笼,令台币缩减跌幅且陷入盘局;终场在央行循例调节下,台币收创逾半个月彽位.

汇银人士指出,上周美国非农就业数据逊于预期,经济陷入二次衰退的隐忧卷土重来,打压市场风险偏好,亚洲股汇今日齐跌,台股也跟随区域走势,收盘下挫逾两百点.

"韩元大跌,显示另一波外资汇出潮可能又要开始!"一位外商银行人士说,"不过市场越是动荡,央行越会坚守汇价稳定的原则,这周台币还是别想做到29.1以上的价位."

交易商并表示,尽管外资在台股大幅卖超,今日台北汇市却显得相对冷清,加上29.05元附近出口商抛汇不减,且台币汇价越低,出口商的美元卖压越重,使得台币波动幅度更加受限;台币後市仍需观察台股及外资动态,明日交投先看29.0-29.1元间.

台币兑美元收盘创逾半个月低位,上次收盘低位出现在8月19日,报29.076元.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘下挫2.65%,报7,551.57点;周五外资及陆资在台股卖超192.63亿台币,已连续二日卖超,累计金额为267.43亿.[ID:nCT0395130]

东京汇市中,欧元兑美元EUR=周一亚洲交易时段创三周新低,商品货币亦承压,因对欧元区债务问题的忧虑,以及美国非农就业数据疲软,打压风险胃纳.[FRX/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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台北外汇经纪公司 29.071 29.025 29.015-29.089 29.060 6.35 8.43

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美元/台币六个月期 -0.445/-0.410 -0.460/-0.445

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