〔台湾汇市〕台币兑美元收逾半个月低位,因台股重挫且美元弹升

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透台北9月5日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘贬值4.6分.因亚洲股市重挫、国际美元弹升,台币开盘即跳空下跌,但随後出口商美元卖盘出笼,令台币缩减跌幅且陷入盘局;终场在央行循例调节下,台币收创逾半个月彽位.
汇银人士指出,上周美国非农就业数据逊于预期,经济陷入二次衰退的隐忧卷土重来,打压市场风险偏好,亚洲股汇今日齐跌,台股也跟随区域走势,收盘下挫逾两百点.
"韩元大跌,显示另一波外资汇出潮可能又要开始!"一位外商银行人士说,"不过市场越是动荡,央行越会坚守汇价稳定的原则,这周台币还是别想做到29.1以上的价位."
交易商并表示,尽管外资在台股大幅卖超,今日台北汇市却显得相对冷清,加上29.05元附近出口商抛汇不减,且台币汇价越低,出口商的美元卖压越重,使得台币波动幅度更加受限;台币後市仍需观察台股及外资动态,明日交投先看29.0-29.1元间.
台币兑美元收盘创逾半个月低位,上次收盘低位出现在8月19日,报29.076元.
台湾股市加权股价指数.TWII收盘下挫2.65%,报7,551.57点;周五外资及陆资在台股卖超192.63亿台币,已连续二日卖超,累计金额为267.43亿.[ID:nCT0395130]
东京汇市中,欧元兑美元EUR=周一亚洲交易时段创三周新低,商品货币亦承压,因对欧元区债务问题的忧虑,以及美国非农就业数据疲软,打压风险胃纳.[FRX/CN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.071 29.025 29.015-29.089 29.060 6.35 8.43
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.028 29.000 29.018-29.055 29.050 3.05 3.62
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美元/台币一个月期 -0.070/-0.050 -0.085/-0.075
美元/台币六个月期 -0.445/-0.410 -0.460/-0.445
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--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。