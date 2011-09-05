〔台湾货币市场〕短率期初稳中带软,关注央行一年期存单标售

* 提存期初市场气氛宽松

* 关注央行一年期存单标售公告

记者 张雅菁

路透台北9月5日电---台湾银行间短期利率周一稳中带软,提存期初市场气氛回复轻松,然而在对本月底央行是否持续升息仍未有定论下,利率亦乏太大的下跌空间.

市场人士正密切关注央行何时宣布每月例行的一年期央行存单发行,以及今日稍後的消费者物价指数(CPI),以从中研判央行在本月29日召开季度政策会议时是否将维持升息循环的线索.

"不发行一年期存单比不升息还严重,表示央行真的要宽松,"一票券商人士称.

央行今日调升委托大型银行代收隔夜资金利率0.1基点,至0.388%.上周则是调升两次,分别升0.1基点.

另一银行人士指出,亦将观察银行间短期资金调度的落点.以往在央行理监事会召开当月,银行间多习于将到期落点安排在央行会前,而得以在央行如预期升息後,再行配置于升息後的标的;然而目前似乎有些倾向将落点安排在跨月的迹象,这将意谓着押注央行不会升息.

本地时间14:37,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.402%,上日在0.394%;区间为0.387-0.790%,上日在0.294-0.790%.

2-7天拆款利率区间在0.388-0.780%,区间高档下移,上日在0.387-0.840%.

**短票发行量不多**

短票市场方面,票券商称,发票量不多,加以民间法人承作颇积极,使得要求利率较高的银行间承作比重降低,而利率也朝0.86%集中,仅极少量与大型公股行库承作0.87%,主要系为维持客户关系.另外少量在0.85%的利率则为较短天期.

"银行间利率往0.86%集中,但也没有再往下...,0.85%比较困难,要真的很宽松,"另一大型票券商人士称.

30天期内短票主要利率主要在0.86%,上日在0.86-0.87%.

央行今日存单到期金额1,546亿,存单发行金额尚待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期金额共1兆351.5亿台币,接下来依序为周二141.5亿、周三4,852.50亿、周四914亿、周五2,897.50亿.紧缩因子方面,本周五将有350亿台币国库券交割.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为24亿台币,至周六提存期最後一天累计超额准备为1,291亿台币,加计前期1%的超额准备为2,218亿台币.

**RP利率未有变化**

债市同业附买回(RP)利率周一未有变化.时逢提存期初,来自投信和寿险端资金供应充裕,加上近日债市交易量少,交易商没有大的资金缺口需弥平,整体市场资金略为偏松.

资金调度人士表示,本周资金松紧因子少,加上月初市场特殊资金需求并不高,预料资金将可平稳度过.不过,投信与寿险对利率坚持依旧,RP利率不见下调的可能.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.

台湾五年期公债100/6殖利率A00106=TWO今日收低5.26基点,触及0.9550%的同年期券TW5YT=OTC去年11月9日收报0.9420%以来最低收盘位.[TW/CN](完)