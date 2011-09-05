〔路透基点〕十家银行参与台湾台塑石化等值9亿美元循环贷款案

路透香港9月5日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,十家银行加入了台塑石化等值9亿美元循环信用贷款案,其中包括八家委托主办行和额度分配行.

八家银行分别为花旗(承贷1.60亿美元)、台湾银行(1.00美元)、华南银行(1.00亿美元)、台湾土地银行(1.00亿美元)、彰化银行(9,000万美元)、第一银行(9,000万美元)、瑞穗实业银行(9,000万美元)和三井住友银行(9,000万美元).台湾银行身兼额度管理行,华南银行为担保品管理行,土地银行则为文件管理行.

另外两家参贷银行为台湾输出入银行和星展银行,分别承贷5,000万美元和3,000万美元.

交易细节:

如先前报导,该贷款可以美元和台币提取,美元利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码52个基点,台币利率为较次级市场商业本票利率加码50个基点.

以三种价码邀请银行参贷.承贷等值9,000万美元以上,担任委托主办行和额度分配行,有15个基点的先付费用.承贷5,000-8,900万美元和3,000-4,900万美元,费用分别为10基点和5基点.

若动用金额不到60%,将有一笔10基点的承诺费.

贷款由借款人的石油和油品做担保,循环贷款期限为三年,若三分之二的放款人同意,期限可再延长两年.

财务约束性条款包括:流动比率最低1倍,债务比率最高2倍.

资金将用做营运资本.

台塑石化在2004年签订8亿美元等值两年期贸易融资贷款.该公司在2006年修改贷款条款.该笔贷款包括A部分4亿美元备用信用状(信用证)和B部分4亿美元等值的美元或台币进口贷款.条款修改之後,A部分支付25基点的担保费;B部分贷款币别为美元的支付利率为较30天、60天、90天和180天LIBOR加码25基点,贷款币别为台币的利率为较30天、60天、90天和180天二级市场商票利率加码25基点.(完)