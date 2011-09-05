〔路透基点〕中国光明食品启动三年期3.15亿美元高级联贷案

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透香港9月5日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,委托主办行澳新银行(澳盛银行,ANZ)及澳洲国民银行已为光明食品(集团)发起3.15亿美元三年期定期贷款,以资助该公司取得Manassen Foods Australia Pty Ltd的控股权.
这两家主办行正邀请行库加入承贷的行列,Bright Food (Australia) Co Ltd担任借款人,并由光明食品自行担保;委托主办行最低承贷规模为5,000万美元,所有资金成本为210个基点,贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码170个基点.
视市场反应而定,一般联贷案可能在高级联贷案後进行.
委托主办行亦提供2亿澳元俱乐部贷款,为Manassen现行的债务进行再融资.这项贷款分为1.55亿澳元的定期贷款,以及4,500万澳元的循环信用贷款.(完)
--编译 龚芳;审校 王冠中
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。